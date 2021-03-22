Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Erhan Yazıcıoğlu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Erhan Yazıcıoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kim?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu olan Erhan Yazıcıoğlu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı.

Bunun üzerine Karadayı, Menajerimi Ara, Çatı Katı Aşk gibi yapımlarda oynayan ve adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı.

İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan figüran olarak emekli olmuş ve tekrardan konuk oyuncu statüsü ile dahil olmuştur. 2015 yılında İBB'deki görevinden istifa eden Erhan Yazıcıoğlu, bazı dizi ve filmlerde boy göstermiştir

Peki, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Erhan Yazııcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi..

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun karşı çıkmasına rağmen 17 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girmiş ve İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek pek çok oyunda önemli roller üstlenmiştir.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için yıllarca çalıştığı kuruma konuk oyuncu statüsü ile geri dönen Yazıcıoğlu, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır.

Televizyondaki 'Seç Bakalım' adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

1995 yılında ses tellerinde kanser hücresi bulunan usta oyuncu, tedavi sürecinde yıllarca ekranlardan uzak kalmıştır. 2012 yılında 'Karadayı' dizisiyle ekranlara dönerken aynı zamanda kendi hayat hikayesini anlattığı 'Kenar Mahalle Delikanlısı' adlı kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

Erhan Yazıcıoğlu, 1993 yılında tanıştığı Müge Sürmeli ile 1998 yılında evlenmiştir. Çiftin Burçak Yazıcıoğlu, Begüm Yazıcıoğlu adında iki çocuğu vardır.

18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Erhan Yazıcıoğlu, şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir.

1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa eden Erhan Yazıcıoğlu, son olarak genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat vermiştir.

ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

Çatı Katı Aşk - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Karadayı - 2012

Kayıp - 2007

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

Adnan Arsev Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Palavra Aşklar - 1995

Mavi Mavi - 1985 Ruşen

TİYATRO OYUNLARI

Bizim Şarkımız: Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012

Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum: Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bahçemdeki Ayı: Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008

Ağzı Çiçekli Adam: Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Düğün ya da Davul: Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Terlik (oyun): Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001

Canlı Maymun Lokantası: Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ağrı dağı Efsanesi: Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Misafir: Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

1793 Victor Hugo: Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986 Vişne Bahçesi: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

Düğün Ya Da Davul: Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Erkek Satı: Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Tuzak: İstanbul Şehir Tiyatrosu

KİTABI