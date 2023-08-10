Eridikçe eriyen, göreni korkutan Süreyya Yalçın'ın köpeği şaşırttı: "Sen onu değil o seni sahiplenmiş gibi" Amerika'da yaşayan ve tatil için sık sık Türkiye'ye gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, verdiği kilolarla adeta bir deri bir kemik kaldı. Bu haliyle konuşulan Yalçın'ın sahiplendiği köpekle verdiği pozlar ise olay oldu.

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

Amerika'da yaşayan ve lüks hayatıyal dikkati çeken Yalçın, son zamanlarda da zayıflığıyla gündem oluyor.

Gittikçe zayıflayan ve söylenen tüm sözlere kulağını tıkayıp sağlıklı olduğunu belirten Yalçın, köpek sahiplendi.

Binlerce yorum geldi

Yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın'ın son hali bir daha gündem oldu ve korkuttu.

Hızla kilo vermeye devam eden sosyetik güzel, önceki gün köpeğini gezdirmeye çıkardı.

Barınaktan sahiplendiği köpeğiyle poz veren ünlü isim, "Hayatıma hoş geldin Kont" notunu düştü.

Yalçın'ı fotıoğrafına ise "Çok zayıfsın" "Ne hale gelmişsin" "Köpek senden büyük duruyor" "Köpek seni sahiplenmiş gibi" yorumları yapıldı.

Zayıflığı herkesin dilinde olan Yalçın, nasıl zayıfladığını ve sağlık durumu hakkında bilgiler paylaşmıştı:

"Her şeyden önce doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladım. Spor da yaptım. 4 yıldır hiç tartılmadım, inanın kilomu bilmiyorum. Ama sıfır bedenim."