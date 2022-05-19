'Erimiş gitmişsin' X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi...

X Factor adlı ses yarışmasındaki performansıyla adını duyuran 27 yaşındaki müzisyen Ferah Zeydan'ı görenler tanıyamadı. İşte Ferah Zeydan'ın son hali...

20014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan X Factor Star Işığı isimli ses yarışmasındaki güçlü sesi ve performansıyla hafızalara kazınan Ferah Zeydan, adeta bambaşka biri oldu.

Yarışma sonrası müzik kariyerini daha da yukarı taşıyan Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile birlikte yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adından söz ettirdi.

O dönemler kilolarıyla mücadele eden genç şarkıcı, zayıflamaya karar verdi.

Mum gibi eridi

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya kadar düştü.

70 kilo veren Zeydan'ın son halini görenler, tanımakta güçlük çekti.

Yeni görünümüyle dikkat çeken Ferah Zeydan, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...