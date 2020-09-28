Erkan Mumcu kimdir? Eski bakan Erkan Mumcu'nun görüntüleri neden kaldırıldı? Erkan Mumcu'nun hayatı...

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun görüntülerinin tüm platformlardan silinmesi üzerine, Erkan Mumcu kimdir? merak edildi. Erkan Mumcu kimdir ve görüntüleri neden kaldırıldı? İşte cevabı...

Haber Global'de Jülide Ateş'in programına katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, programa dair kayıtları tüm platformlardan silindi.

Bu da akıllara, 'Erkan Mumcu'nun görüntüleri neden kaldırıldı? Erkan Mumcu kidmir? Erkan Mumcu, Haber Global'de Jülide Ateş'e ne dedi?' sorularını getirdi.

ERKAN MUMCU, GÖRÜNTÜLERİNİN KALDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Erkan Mumcu, Jülide Ateş'in sunduğu programda verdiği röportajın kaldırıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Erkan Mumcu'nun belirttiği üzere, Haber Global'deki programın YouTube'da olmadığı görüldü. Peki, Erkan Mumcu ne dedi? Erkan Mumcu'nun görüntüleri neden kaldırıldı? İşte detaylar...

ERKAN MUMCU NE DEDİ?

"Erdoğan 2007'de neden Cumhurbaşkanı adayı olmadı?" sorusu yöneltilen Erkan Mumcu, "2007’de Erdoğan’ın adayı Abdullah Gül değildi. Vecdi Gönül konusunda bir mutabakatı olduğunu güçlü bir haber kaynağına dayanarak söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

ERKAN MUMCU'NUN JÜLİDE ATEŞ'E VERDİĞİ RÖPORTAJ

Görüntüleri kaldırılan Erkan Mumcu ile Jülide Ateş'in röportajı şu cümlelerle devam etmişti:

Jülide Ateş: Erkan Mumcu, Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'ndan teklif aldı mı?

Erkan Mumcu: Bizim memlekette bir söz vardır, ne kızı ver, ne dünürcüyü küstür derler; ben bu tür yoklamalara karşı net bir tutum takındığım için, yoklamadan davet düzeyine geçilmesine izin vermediğim için de kimse beni davet etmedi! Gerçekte etmeyi düşündüler mi? Zannımca evet! Ama ben duruşumla bunu imkansızlaştırdım.

Erkan Mumcu: Bir kişiyle açıklanamaz sosyal toplumsal olaylar. Bu konuya dair bütün sorulara cevap veren yegane insan benim ve benden başka hiç kimseye bu soru sorulmuyor. Ben bu durumu “Kan kırmızı pazartesi sendromu" olarak niteliyorum. Markiz’in Kırmızı Pazartesi romanındaki hikaye. Mağdur bilmez ne olacağını, herkes bilmekte ve herkes susmaktadır. Bu konu Türkiye’de siyasetin 2 yüzlülüğünü, medyanın çok yüzlülüğünü ve çıkar odaklı siyaset ve iletişim tutumlarının hepsinin birlikte yansıdığı çok iyi bir örnektir. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim, yapılabilecek, akla gelebilecek bütün yapıcı olasılıkları zorladım, bütün fedakarlıkları yaptım, tarih buna tanıktır. Milyonda 1 bile kusur atfedilmesini kabul etmiyorum. Bu konunun esasını aslında biliyor olduklarından aslında hiç kuşku duyulmayan insanlara neden hiç kimse hiçbir soru soramıyor! Niçin?

Jülide Ateş: ANAP-DYP birleşmesini FETÖ'mü engelledi?

Erkan Mumcu: Bence ANAP ve DYP birleşmesinin mümkün olmayışında en büyük pay FETÖ'nündür! Kanaatim budur. O günlerdeki gözlerimlerim, işittiklerim, bana anlatılanlar ve sonradan tarihin nasıl aktığına baktığımızda bu konuda en küçük bir kuşku duymuyorum. Bunların kanıtları aslında gün gibi ortada duruyor, özel bir konu ama; çok ayıp şeyler bunlar…

Sn. Mehmet Ağar’ın gene başkanlığında seçime gitmeyi kabul etmiştik, bütün bunları bu birleşmenin yaratacağı enerjiden kaçmasın kaçamasın diye bu fedakarlıkları yapmıştık.. Ama sonunda yine kaçmak zorunda kaldı. Niye? Bu sorunun kendisine sorulması lazım. Benim için artık bu mesele kapanmıştır. Geçmişin bugüne katacağı çok fazla bir şey yok, artık gelecekten bakmalıyız ülkeye. Bu eski siyaset kafasının, entrikacı siyaset anlayışının ne yaptığını, ne ettiğini, Türkiye’yi nereye getirdiğini gördük. Bunları tartışmayı değerli bulmuyorum. Tarihin çöplüğüne gömüldüler. Bugün nerede olduklarının hiçbir önemi yok

ERKAN MUMCU KİMDİR?

1 Mayıs 1963'te Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelen Erkan Mumcu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Erkan Mumcu, 1995 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete atılarak 20. dönem Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Parlamentoda Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Adalet ve Anayasa Komisyonlarının yanı sıra çeşitli araştırma ve soruşturma komisyonlarında da üye olarak görev alan Erkan Mumcu, 1995-1996 yıllarında Anavatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

ERKAN MUMCU'NUN SİYASİ HAYATI

Erkan Mumcu, 1997-1998 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Sekreteri olarak partisi’nin karar organında yer alarak, 1998 yılı sonundan 1999 yılı Haziran ayına kadar partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Erkan Mumcu, Haziran 1999'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükûmeti kabinesinde Turizm Bakanı olarak yer aldı.

ERKAN MUMCU'NUN BAKANLIK SÜRECİ

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde AK Parti'ye katılarak Isparta milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Erkan Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı.

Erkan Mumcu, 15 Şubat 2005 tarihinde bakanlık görevinden ve partiden istifa ederek, Anavatan Partisi'ne döndü.

2 Nisan 2005 tarihinde tek aday olarak girdiği 4. Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlığa seçilen Erkan Mumcu, 5 Mayıs 2007 tarihinde Anavatan Partisi'nin Doğru Yol Partisi ile birleşmesiyle oluşan Demokrat Parti'de Mehmet Ağar ile birlikte eşbaşkan oldu.

ERKAN MUMCU'NUN PARTİ'DEN AYRILMASI

Arada anlaşmazlıklar yalayan ve bu birleşimi sona erdiren Erkan Mumcu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak seçimlerde ANAP listelerinden Isparta'da birinci sıradan aday olduysa da partisi barajı aşamadığı için seçilememiştir.

25-26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayan Erkan Mumcu, genel başkanlık görevini de bu tarihte yaptığı duygusal bir konuşmayla sonlandırmıştır.

Erkan Mumcu evli ve 2 çocuk babasıdır.