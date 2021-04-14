Erkan Oğur kimdir? Müzisyen Erkan Oğur'un biyografisi..

Erkan Oğur kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi bilgiler vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erkan Oğur'un hayatı ve biyografisi..

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.

Klip 14 Nisan Çarşamba günü YouTube ve tüm dijital platformlarda olacak.

Haberin ardından vatandaşlar Eşkıya filminin müzikleriyle tanınan Erkan Oğur kimdir? sorusunu araştırmaya başladı.İşte Erkan Oğur hakkında merak edilenler..

ERKAN OĞUR KİMDİR?

17 Nisan 1954 Ankara doğumlu Erkan Oğur 66 yaşındadır. Aslen Elazığlı olan Erkan Oğur müzik dünyasına ilk adımını 4 yaşındayken flüt, cümbüş, bağlama çalarak atmıştır. Oğur'u, müzik konusunda teşvik eden ilkokul müzik öğretmeni, "İlkokulu bitirdiğinde, bizim yöreden çalmadığı saz kalmamıştı." demiştir.

Liseyi Ankara'da bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Ardından eğitim hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliği okuyarak devam etmiştir.

Türkiye'ye müzisyen olmak için dönmüş, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümünü bitirmiştir. Birçok enstrümanı başarılı bir şekilde çalabilecek hale gelen Oğur'un Fretless albümü çıktığı yıl Avrupa'da yılın yaratıcı albümü seçilmiştir.

Doğu Anadolu'nun folk müziği ve Aşık Veysel gibi ozanların şarkılarıyla büyüyen sanatçı, 1960'larda Jimi Hendrix'i dinledi ve bu, yeni bir müzikal deneyimin başlangıcı oldu. Perdesiz elektrikli gitarın pasajları üzerinde kayma ve çeyrek tonların çalınmasına olanak tanıdı.



Müzik hayatına 1980 yılında çeşitli sanatçılara eşlik ederek başladı ve ilk albümü "Fretless"i 1994 yılında Almanya'da çıkardı. Bu albüme birkaç ilave ile 1996 yılında Türkiye'de "Bir Ömürlük Misafir" adlı albümünü yayınladı ve aynı yıl Eşkıya filminin müziklerini yaptı. Bu albümünden sonra "Gülün Kokusu Vardı" (1998), "Hiç" (1999), "Anadolu Beşik" (2000) ve en son albümü olan Fuad'ı (2001) müzikseverlere sundu.



Müzik yaşamı boyunca pek çok müzisyene ilham kaynağı olduğu gibi bağlama ustalarına da işlerini yaparken adeta sufle vermiştir. "İnsanın, salt yaşantısı ve yapıp ettiklerinin doğayla uyumlu olduğu müddetçe başarıya erişme şansı vardır." diyerek hayattaki duruşu hakkında ipucu vermiştir.

ERKAN OĞUR ALBÜMLERİ