Erkan Petekkaya başrolde! Sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu...

Erkan Petekkaya başrolde! Sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu...

Kanal D'nin yeni dizi O Kız'ın ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizi, ilk bölümüyle izleyicilerin gönlünü fethetti.

Kanal D'nin yeni dizisi 'O Kız' sezona iddialı bir giriş yaptı.

Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, dizi ilk bölümü ile zirveye çıkmayı başardı.

İlk bölümde; halası Türkan'ın yerine, internet fenomeni Ozan Mert’in (Cengiz Orhonlu) evine temizliğe giden Zeynep’in (Dilin Döğer) yaşadığı travma ve akabinde değişen hayatı damga vurdu.

Sosyal medyaya damga vurdu

O Kız ekrana gelen ilk bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

TT listesine üst sıralardan giriş yapan dizi, uzun süre gündemde kaldı. Oyunculuk performansı ile seyirciden tam not alan Erkan Petekkaya ise gece boyunca TT listesinde yer aldı.

Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla herkesi ekran başına kilitleyen O Kız hakkında detaylar da merak edilmeye başladı.

Peki, "O Kız dizisi oyuncu kadrosu, konusu ne, O Kız dizisi nerede çekiliyor?" İşte, detaylar...

Dizinin konusu ne?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır.

Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir.

Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

'O Kız' oyuncu kadrosu

Erkan Petekkaya (Kader), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (OZAN), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher).

Dizi nerede çekiliyor?

İlk bölümleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen O Kız dizisinin gelecek bölümlerde farklı semtlerde de olması çekilmesi bekleniyor.