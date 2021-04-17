Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi..

İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında yer alan oyuncu Erkan Petekkaya hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

Erkan Petekkaya, cumartesi akşamlarının eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında yer alıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Ali Kaptan karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu,son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteri ile seyircilerin beğenisini topladı.

Erkan Petekkaya kimdir, aslen nerelidir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, evli mi? gibi sorular merak konusu oldu. İşte Erkan Petekkaya hakkında merak edilenler..

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır.

Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etmiştir ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir.

2005-2007 yayın döneminde atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmıştır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de yayınlanan Son Bahar isimli televiyon dizisinde holdingde yönetici olan Galip karakterini canlandırmıştır. 2010 senesinde de Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Ali Kaptan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliğe sahip olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duyan bir babayı oynamıştır.

2021 senesinde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile de çok fazla konuşulmuştur.

ERKAN PETEKKAYA EVLİ Mİ?

2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu var.

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ

1998 Güzel Günler Talat

1998 Aynalı Tahir Kadir

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

2003 Bedel

2003 Taştan Kalp İsmail - Televizyon filmi

2003 Japonyalı Gelin Ömer - Televizyon filmi

2003 Serseri Bülent

2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş

2005 Köpek Yılmaz

2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar

2008 Sonbahar Galip Türker

2009 Bahar Dalları Balıkçı

2009 Hanımın Çiftliği Milletvekili

2010 Hanımeli Sokağı Osman

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu

2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey

2013 Benim Hala Umudum Var Erkan

2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar

2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş

2019 Vurgun Kemal Vardar

2020 Gel Dese Aşk Murat

2021 Kırmızı Oda Delikanlı Sadi

2021 Doğduğun Ev Kaderindir - Konuk Oyuncu