Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Erkan Petekkaya'dan dikkat çeken veda..

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya, set ekibiyle birlikte fotoğraf paylaşarak herkesin aklını karıştıran bir veda mesajı yayımladı. Peki Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor.

Ancak Kırmızı Oda sezon finali bölümü yayımlanmadan ve dizide hikayesi henüz bitmeyen 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sosyal medya üzerinden veda mesajı paylaştı.

Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın paylaşımı hayranlarını meraklandırdı. Dizinin sıkı takipçileri, Delikanlı Sadi Erkan Petekkaya diziden ayrılıyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin 42. bölüm fragmanında, Sadi karakterinin bulunmaması da Petekkaya'nın diziden ayrıldığı yönünde yorumlanmıştı. Peki Delikanlı Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrılacak mı? İşte detaylar..

ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, bu akşam yayımlanacak olan 42. bölümüyle eylülde tekrar buluşmak üzere izleyicisine veda edecek.

Dizide, hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Delikanlı Sadi'ye muhteşem oyunculuğuyla hayat veren Erkan Petekkaya, Instagram hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı:

Petekkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte.''

Kırmızı Oda yeni sezonda görüşürüz, yeni sezonda görüşmek üzere yazmayan Delikanlı Sadi karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Erkan Petekkaya, böylece diziye veda etti.

NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayımlanan bir müzik ödül töreninde, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti.

Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh.'' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak ''Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın.'' ifadelerini kullanıp geri adım atmıştı.

Daha sonra TV100'e açıklamalarda bulunan Petekkaya, ''Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun’dan değil ama insanlardan özür dilerim.'' sözlerini kullanmıştı.