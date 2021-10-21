Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan başrolde! Sana Söz'ün afişi görücüye çıktı

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan O3 Medya imzalı Sana Söz'ün afişi yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı dizinin afişi büyük ses getirdi.

Son olarak ''Kırmızı Oda'' dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya, bu defa konusu oldukça dikkat çeken Sana Söz dizisi ile ekranlara dönüyor.

Yapımını O3 Medya'nın, yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği, Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sana Söz, dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı Sana Söz dizisi, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesini ekranlara taşıyor.

SANA SÖZ'DEN İLK AFİŞ GELDİ

Seyirci ile buluşmak için gün sayan Sana Söz dizisinin ilk afişi yayınlandı. Başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı afiş, kısa sürede büyük ses getirdi ve sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan afiş, diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yanı sıra; Serkan Altunorak, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Ali Önsöz, Gökçe Yanardağ, Emin Olcay, Ayçin İnci ve Hivda Zizan Alp yer alıyor.