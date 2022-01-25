Erkan Petekkaya yuvaya döndü! Kırmızı Oda'dan Delikanlı Sadi'li ilk fragman geldi

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Delikanlı Sadi karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Erkan Petekkaya, diziye geri döndü.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni bir hikayeyle evlerimize konuk oluyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda beklenen reytinglerin altında kalınca ekran macerasına ara verdi.

Cuma akşamları izleyicilerle buluşan diziyi kurtarmak için harekete geçen Acun Ilıcalı, yeniden başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşma sağladı.

ERKAN PETEKKAYA YENİDEN KIRMIZI ODA KADROSUNDA

Kırmızı Oda dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Delikanlı Sadi, Kırmızı Oda'nın bu hafta ekrana gelecek olan 58. bölümünde, yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalacak.

SADİ VE DOKTOR HANIM YENİDEN BULUŞUYOR

Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde Sadi'nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yaşamı geriye dönük sahnelerle renklendirilecek.

Kırmızı Oda'nın 58. bölüm fragmanında Sadi'nin babası ile yüzleşecek olması ve Doktor Manolya ile yeniden buluşması büyük ses getirdi.

Kırmızı Oda 58. Bölüm Fragmanı VİDEO