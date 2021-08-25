Erkan Petekkaya'dan zehir zemberek sözler: Ahlaksız haberciler, Allah belanızı versin..

Erkan Petekkaya, "Kırmızı Oda dizisinden kovuldu" haberlerine sert çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu, "Ben hiçbir yerden kovulmadım! Ahlaksız haberciler, terbiyesizliğin son noktası" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sürpriz bir şekilde projeden ayrılmıştı.

Petekkaya'nın projeden ayrılmasından sonra, bir sosyal medya sitesi "kovulduğuna yönelik" haber yaptı.

Haberi gören ve iddialara cevap veren Petekkaya, ateş püskürdü. Sözlerine, "Ben kovulmadım" diye başlayan oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü..

"BEN KOVULMADIM"

Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülünün Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine kendisine yönelik yapılan habere cevap veren Petekkaya şu ifadeleri kullandı;

"Ben hiçbir yerden kovulmadım! Ahlaksız haberciler, terbiyesizliğin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiçbir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar. Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edeceğim. Allah belanızı versin bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün.

Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acun'u ne beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin. Zavallılar gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. Hayırlısıyla. Allah yüreğinize iyilik versin."

Bu paylaşımı kısa bir süre sonra silen oyuncu, sözleri ile herkesi şaşırttı.