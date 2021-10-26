Erkan Petekkaya'lı Sana Söz'ün yayın tarihi belli oldu! O akşam reyting rekabeti iyice kızışacak

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz, tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi, sonunda belli oldu.

Yapımını O3 Medya'nın, yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sana Söz, büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı Sana Söz dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan ve aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan Elif'le Ömer'in hikayesini ekranlara taşıyacak olan Sana Söz'ün yayın tarihi sonunda belli oldu.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Başrollerini Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın paylaştığı O3 Medya imzalı Sana Söz dizisi, 29 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle yayında olacak.

Bundan sonra her Cuma akşamı izleyici ile buluşacak olan dizi, büyük bir rekabetle de karşı karşıya kalacak.

AZİZ VE SANA SÖZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

O3 Medya tarafından Star TV için hazırlanan ''Sana Söz'' dizisinin en başından bu yana cuma akşamı yayınlanması planlanıyordu. Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ı buluşturan dizi için bu hafta gün basılacaktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya'nın patronu Saner Ayar, Show TV için çektiği ''Aziz'' dizisini çarşamba günü yayınlamayı planlıyordu.

Ancak Show TV, ''Kırmızı Oda'' dizisinin reytniglerinin ilk sezondaki gibi iyi olmadığı ve bu nedenle daha iyi reyting alacağını düşündüğü için cuma gününde ısrar etti.

Star TV'den önce davranıp tarihli tanıtım yayınlayan Show TV yönetimi, Aziz'in yayın gününün cuma olduğunu, Yalancı dizisinin de yayın gününü salı olarak değiştirdiklerini ilan etti.

Bu gelişme üzerine geri adım atmayan Star TV yönetimi, Sana Söz için başka bir gün yerine başından beri planladığı gibi cuma gününde karar kıldı. Bu durum aynı yapım şirketinin dizilerini karşı karşıya getirdi.