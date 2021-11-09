Erkan Petekkaya’nın Japon gelini Ayumi Takano’nun son hali

2004 yılında ekranlara gelen Japonyalı Gelin dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşan Japon oyuncu Ayumi Takano, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Şimdilerde Sana Söz dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, oynadığı yapımlarla da dikkat çekiyor.

Bir dönem merakla izlenen Japonyalı Gelin dizisinde Erkan Petekkaya'nın partneri olan Japon yıldız Ayumi Takano, merak konusu oldu.

Uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat yaşan Japon gelinin son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Takano, hala İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye'ye tesadüfen gelen ve bir daha ayrılmayan Japon hoş, Türk televizyonlarında birçok projede rol aldı.

İşte Ayumi Takano'nun son hali:

AYUMİ TAKANO KİMDİR?

Ayumi Takano, 25 Şubat 1973 tarihinde Tokyo'da doğdu. Nihon Üniversitesi'nde Tiyatro okuyan yıldız, hemen şimdi 18 yaşındayken Oscar Promotion ’da oyunculuk eğitimi aldı. 1997'de Türkiye'ye gelen Takano, 1998 yılında Her Şey Çok Güzel Olacak filminde oynadı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans yaptı. Hala İstanbul'da yaşamış oyuncu, Japonya'ya yılda birkaç kez gidiyor.

Ayumi Takano'nun yer aldığı projeler: