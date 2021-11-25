Erkek arkadaşlarını dövüyormuş! Benim Hayatım'ın yıldızı Nilsu Berfin Aktaş hakkında bilinmeyenler

Star TV'de yayınlanan Benim Hayatım dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden. Hadi gelin Kuzey Yıldızı ile adını duyuran Nilsu Berfin Aktaş'ı yakından tanıyalım.

Birçok kişi Nilsu Berfin Aktaş'ı, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteriyle tanıdı.

Kuzey Yıldızı'nda tatlı Karadeniz şivesiyle dikkati çeken ve oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni bir dizide başrolü oynamanın heyecanını yaşıyor.

Aktaş, başrollerini Genco Özak ve Savaş Özdemir ile paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım ile izleyici karşısına çıkıyor.

Benim Hayatım'da canlandırdığı 'Hayat' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncunun hayranları ise hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Biz de sizler için 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş hakkında hiç bilinmeyenleri derledik.

UYSAL GÖRÜNSE DE SİNİRLİ BİR YAPISI VAR

Küçükken dışarıdan sessiz sakin görünen bir çocuk olan Nilsu Berfin Aktaş, her insanda olduğu gibi damarına basıldığında çok çabuk sinirleniyor.

Hatta çocukken sınıfındaki birkaç erkek arkadaşını dövdüğü biliniyor.

TEK HALİ OYUNCU OLMAKTI, BAŞARDI

Küçüklüğünden beri oyuncu olmak isteyen Nilsu, başka bir meslek seçmeyi aklından bile geçirmemiş.

En büyük hayali bir gün oyuncu olmak olan Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncunun işine ne kadar âşık olduğu gayet aşikâr.

GELECEĞİN STARI PROGRAMI İLE TANINDI

Çoğumuz Kuzey Yıldızı'ndan tanısak da genç oyuncu, oyunculuk serüvenine ilk adımını 2018 yılında ''Geleceğin Starı'' adlı yarışma programına katılarak attı.

O dönemde 20 yaşında olan Nilsu, jüri üyeleri Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak ile tanışma imkanı buldu. Aynı zamanda yarışmada 2. olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İLK DİZİ PROJESİ: KUZEY YILDIZI

Kuzey Yıldızı'nda yıldız gibi parlayarak herkesi yeteneği ve güzelliği ile büyüleyen Nilsu Berfin Aktaş'ın ilk dizi projesi Kuzey Yıldızı'ydı. Bu nedenle Kuzey Yıldızı'nın kendisi için farklı bir anlamı var.

GİGİ HADİD'E BENZETİLİYOR

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sevenleri tarafından ünlü manken Gigi Hadid'e benzetiliyor. Bazı fotoğraflarda benzediklerini kendi de kabul ediyor.

Nilsu'nun fotoğraflarına baktıkça insanların çift yaratıldığına ikna oluyorsunuz.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nilsu Berfin Aktaş'ın 4 tane fake hesabı varmış. Yani onun için tam bir stalk uzmanı denebilir.

BÜTÜN PARASINI YEMEĞE HARCIYOR

Yeteneği, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken genç oyuncu, yemek yemeyi çok seviyor.

Neredeyse bütün parasını yemeğe harcadığını söyleyen Nilsu, Karadeniz yemeklerini çok sevdiğini ve çekim yaptıkları Ordu'da 8-9 kilo aldığını itiraf etti.