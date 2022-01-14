Erkek Severse'nin yayın tarihi belli oldu! Alperen Duymaz yeni imajıyla hayranlarını mest edecek

Son Yaz dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz'ın başrolünde yer aldığı Erkek Severse dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizide Kenan karakterine hayat veren Duymaz, karizmasıyla hayranlarını mest edecek.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini ise Ömür Atay'ın üstlendiği romantik komedi dizisi Erkek Severse, özellikle Alperen Duymaz hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde Alperen Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Kay Allen, Görkem Sevindik ve Yağızcan Konyalı'nın yer aldığı Erkek Severse dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Erkek Severse'nin yeni tanıtımında; hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmeye çalışan bekar anne Zeynep'in (Büşra Develi), iş adamı Kenan Acarsoy'la (Alperen Duymaz) tanıştığında aşka yeniden kalbini açtığı büyülü sahneler ekrana geldi.

Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Kenan karakteri, karizmasıyla hayranlarını mest edecek. Son Yaz'daki Akgün karakterinin daha farklı ve zengin hali olarak izleyeceğiniz Kenan, iki kadın arasında kalacak.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Senaryosunu Aslı Zengin'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Erkek Severse dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dijital içerik platformu beIN CONNECT'te yayınlanacak olan dizi, 20 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşacak.

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'in, Kenan'ın iş ortağı Yelda karakterine hayat verdiği dizide Görkem Sevindik, Zeynep'in boşandığı eski eşi Oktay karakterini canlandıracak.

ERKEK SEVERSE OYUNCU KADROSU

20 Ocak’ta ilk iki bölümüyle başlayacak olan Erkek Severse'nin kadrosunda ayrıca; Tolga Güleç, Çağrı Çıtanak, Asena Tuğal, Ece Özdikici, Aslı Sümen, Bahar Süer, Kayra Orta, Berkay Celal Çetin, Rüzgar Can, Seren Deniz Yalçın, Ayşe Dudu Özdemir, Tahir Yılmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

ERKEK SEVERSE KONUSU

iki çocuğu Kağan ve Arda ile birlikte yaşayan Zeynep, (Büşra Develi) üniversite yıllarında büyük bir aşkla evlendiği Oktay'dan (Görkem Sevindik) aldatıldığı için boşanmıştır. Zeynep, erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatır. Ta ki Kenan’ı (Alperen Duymaz) tanıyana kadar.

Kenan Acarsoy, ülkenin başarılı iş adamlarından biridir. Bekar, yakışıklı, karizmatik, zeki, sportif, yardımsever bir erkek olan Kenan’ın peşinde birçok kadın vardır ama onun kalbini kazanmak hiç de kolay değildir.

Yelda (Yasemin Allen) da Kenan'ın peşindeki kadınlardan biridir ve Kenan’la yeni başladıkları iş ortaklığını evliliğe taşıma niyetindedir. Tam bir işkolik olan Kenan için evlilik kolay bir adım değildir. Zeynep'i tanımasıyla fikri değişmeye başlar ama Yelda gibi dişli bir rakip varken bu hiç de kolay olmayacaktır.