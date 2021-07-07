Erkenci Kuş aynı kadro ile geri dönüyor! Erkenci Kuş dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erkenci Kuş aynı kadro ile geri dönüyor! Erkenci Kuş dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisinden müjdeli haber geldi. Sevilen dizi aynı kadro ile geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Erkenci Kuş dizisi ne zaman, saat kaçta?

Yayın hayatına Star TV ekranlarında başlayan ve bir sezon boyunca izleyicisini mest eden yaz dizisi Erkenci Kuş, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalya başta olmak üzere birçok ülkede yayımlanmasının ardından Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin yurt dışında da büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Erkenci Kuş, toplam 51 bölüm süren bir romantik komedi dizisiydi.

Star TV, dizinin hayranlarını mutlu eden bir karar aldı. Can Divit ve Sanem karakterlerini yeniden izlemek isteyenler, tekrar bölümlere kavuşuyor.

Peki Erkenci Kuş ne zaman başlıyor, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın büyük bir başarı kazandığı, geniş kitleleri kendilerine hayran bıraktıkları Erkenci Kuş dizisi, yeniden Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Haftalık yayın akışını paylaşan Star TV, Erkenci Kuş dizisinin 7 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.30'da yayımlanacağını duyurdu.

Dizinin sıkı takipçileri, sosyal medyada bu durum için kanala teşekkür eden birçok paylaşım yaptı.