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- Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle el ele görüntülendi
Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle el ele görüntülendi
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 12:32
- Güncelleme : 08.09.2021 - 12:46
72 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki akşam Cihangir sokaklarında kendisinden yaşça küçük bir kadın arkadaşıyla el ele yürürken görüntülendi.
Toroğlu, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının ise görüntülendiklerini fark edince eski hakemin elini bırakması dikkat çekti.
TANIMIYORMUŞ GİBİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ
Gizemli kadın, saniyeler önce el ele yürüdüğü Erman Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başladı.
LİSE AŞKIYLA EVLİYDİ
Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu bulunuyor.
ERMAN TOROĞLU KİMDİR?
Erman Toroğlu, futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Ankaragücü'nde devam etti.
30 yaşında futbolculuğu bırakan, 1984 yılında ise hakemlik görevine başlayan Toroğlu, 1989'da FIFA kokartı takarken, 1993'te yeşil sahalara veda etti.