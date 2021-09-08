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Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle el ele görüntülendi

Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle el ele görüntülendi

Şimdilerde futbol yorumculuğu ile adından söz ettiren eski hakem Erman Toroğlu’nun sevgilisi, görüntülendiklerini fark edince Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi elini bırakıp, yolunu değiştirdi.