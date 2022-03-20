Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
617.600
0.56%
BTXN Coin
39.28
-0.25%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Erman Toroğlu'nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti...

    Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, imaj değişikliğine gitti. Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erman Toroğlu'nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti...

    FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya'da dünya evine girmişti.

    Yıllardır ekranlardan yaptığı çıkışlarla en çok konuşulan simalardan biri olmayı başaran Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile yaptığı evlilikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    73 yaşındaki ünlü yorumcu, bu sefer yeni imajı ile gündeme geldi.

    İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    Dün akşam A Spor ekranlarında Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, yorumlarından çok yeni imajı ile dikkati çekti.

    Sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösteren Toroğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hakkında birçok yorum yapıldı.

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #1

    "VALLAHİ MONTAJ SANDIM"

    Toroğlu'nun yeni imajı, Twitter kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, küpenin Toroğlu'na yakıştığını belirtirken bazıları ise hoş durmadığını söyledi.

    Taraftarların bazıları ise Erman Toroğlu'nu tanıyamadı.

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #2

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #3

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #4

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #5

    Erman Toroğlu nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti... #6


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 20 Mart 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 20 Mart 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
    İç Haber

    İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Trmedia

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir