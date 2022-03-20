Erman Toroğlu'nun yeni imajı ağızları açık bıraktı! 34 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti...

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, imaj değişikliğine gitti. Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya'da dünya evine girmişti.

Yıllardır ekranlardan yaptığı çıkışlarla en çok konuşulan simalardan biri olmayı başaran Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile yaptığı evlilikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

73 yaşındaki ünlü yorumcu, bu sefer yeni imajı ile gündeme geldi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Dün akşam A Spor ekranlarında Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, yorumlarından çok yeni imajı ile dikkati çekti.

Sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösteren Toroğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hakkında birçok yorum yapıldı.

"VALLAHİ MONTAJ SANDIM"

Toroğlu'nun yeni imajı, Twitter kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, küpenin Toroğlu'na yakıştığını belirtirken bazıları ise hoş durmadığını söyledi.

Taraftarların bazıları ise Erman Toroğlu'nu tanıyamadı.