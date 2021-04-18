Erol Demiröz kimdir? Usta oyuncu Erol Demiröz neden öldü, kaç yaşındaydı?

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Erol Demiröz hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki, Erol Demiröz kimdir?

"Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" filmleriyle adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Erol Demiröz, bir yıldır tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vefat haberini duyuran Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Demiröz’ün yer aldığı ''Beyaz Melek'' ile ''Güneşi Gördüm'' filmlerinin senaristi ve yönetmeni olan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız'' ifadelerini kullandı.

Bu acı haberin akabinde 'Erol Demiröz kimdir?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Peki, Erol Demiröz kimdir? İşte, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatı ve biyografisi...

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır’da doğan tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Demiröz, 1952 yılında ilkokulu, 1958 yılında ortaokulu ve ardından da liseyi Ziya Gökalp Okulları'nda tamamlamıştır.

Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi) tamamlayan Erol Demiröz, askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir’de yapmıştır.

1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başlayan Erol Demiröz, 1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol almıştır.

Yılmaz Güney'in ''Sürü'' filmi başta olmak üzere pek çok sinema filminde de boy gösteren Demiröz, Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan ''Harun'' başta olmak üzere birçok senaryoya da imza atmıştır.

''Babalar ve Oğullar'' adlı televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlenmiştir.

1977 yılında, 'Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü'nü almıştır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER