Erol Toy kimdir? Erol Toy neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ünlü yazar Erol Toy, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Ayşe Toy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak babasının hayatını kaybettiği açıkladı. Peki, Erol Toy kimdir?

85 yaşında hayata gözlerini yuman öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy'un ölüm haberini, kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Toy paylaşımında, "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin ardından Erol Toy'un hayatı hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı.

Peki, Erol Toy kimdir? Erol Toy'un hayatı ve biyografisi..

EROL TOY KİMDİR?

1936 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelen ünlü yazar Erol Toy, ortaokul mezunudur. Çocukluğundan itibaren çalışmaya başlayan Toy; fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalışmış ve daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir.

Bank-İş sendikasının kurucuları arasında yer alarak sendika yaşamına adım atan Toy’un yazıları gazetelerde yayımlanmıştır. İlk öyküsü, 1952 yılında Çınar dergisinde yayımlanan Toy, romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını ele almıştır.

YAZKO Yönetim Kurulu başkanlığı yapan ünlü yazar, toplumcu gerçekçi bir çizgiye sahiptir.

İlk basımı 1974 yılında yapılan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün ele alındığı iddia edilen ‘İmparator’ adlı romanıyla okur kitlelerine adını duyuran yazarın, 2 ciltlik 'Azap Ortakları' adlı romanı da oldukça ilgi çekmiştir.

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının yanı sıra sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmıştır.

EROL TOY YAPITLARI