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    Erşan Kuneri 2. sezon olacak mı? Tarihi belli mi?

    Netflix’in Türkiye'de en çok izlenen yerli içeriği 'Erşan Kuneri'2. sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. İşte detaylar...
    • 05.07.2022 - 15:45
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    Erşan Kuneri 2. sezon olacak mı? Tarihi belli mi?

    Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Erşan Kuneri' 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandı.

    Erşan Kuneri kadrosunda, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

    Netflix'ten 'Erşan Kuneri' hayranlarını sevindirecek haber geldi.

    Haftalarca konuşulan ve Netflix’in Top 10 listelerinden inmeyen dizi 2. sezonunda yepyeni hikayesiyle izleyiciyle buluşacak.

    Yeni sezon 2023'te...

    Erşan Kuneri 2023’te yeni sezonuyla ve yepyeni hikayesiyle kaldığı yerden devam edecek.

    Cem Yılmaz ile Netflix birlikte 6 projeye imza atacak

    Bununla birlikte, Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşmayı da müjdeledi.

    Yapılan anlaşmaya göre, Erşan Kuneri’nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı.

    Anlaşma dahilindeki ilk film olan "Do Not Disturb" un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

    Erşan Kuneri 2. sezon olacak mı? Tarihi belli mi? #1

    Erşan Kuneri 2. sezon olacak mı? Tarihi belli mi? #2

    Erşan Kuneri 2. sezon olacak mı? Tarihi belli mi? #3


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