Erşan Kuneri 2. sezon var mı, ne zaman? Erşan Kuneri yeni bölüm tarihi...

Erşan Kuneri 2. sezon var mı, ne zaman? Erşan Kuneri yeni bölüm tarihi...

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, Netflix'de yayında. Diziyi bir çırpıda bitirenler, ikinci sezona dair bilgileri araştırıyor. Peki Erşan Kuneri 2. sezon var mı, ne zaman?

Komedyen Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Erşan Kuneri, 13 Mayıs'ta Netflix'ye yayınlandı.

Erşan Kuneri kadrosunda, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Erşan Kuneri, ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

Diziyi bir solukta bitiren seyircilerin en merak ettiği konu ise Erşan Kuneri 2. sezon gelecek mi...

Peki Erşan Kuneri 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Erşan Kuneri 2. sezon var mı?

Netflix'in orijinal Türk dizisi olan Erşan Kuneri'nin 2. sezonu olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

Ancak seyirciler, Erşan Kuneri dizisinin 1. sezon ile biteceği tahmin ediyor. Cem Yılmaz'dan ise resmi bir açıklama gelmiş değil.