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    Erşan Kuneri'nin 2. sezonu yolda

    Komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 12:09
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    Erşan Kuneri'nin 2. sezonu yolda

    Komedyen Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Netflix yapımı Erşan Kuneri, 8 bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    Nostalji ve komediyi bir araya getiren mini dizi, ilk sıralara yerleşti.

    Erşan Kuneri kadrosunda, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

    Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Erşan Kuneri için 2. sezon olacak mı merak ediliyordu.

    Cem Yılmaz'dan müjdeli haber geldi.

    "Haftaya hemen çekiyoruz"

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerinin başlayacağını duyurdu.

    Ünlü komedyen, paylaşımında "Müjde! Erşan Kuneri 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız" ifadelerini kullandı.

    Erşan Kuneri nin 2. sezonu yolda #1

    Erşan Kuneri nin 2. sezonu yolda #2


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