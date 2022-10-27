Petrol
93.48
-0.33%
Euro
18.7454
-0.13%
Dolar
18.6093
0.01%
Altın
994.49
-0.09%
Borsa
3989
0.31%
Bitcoin
387.802
2.55%
BTXN Coin
10.57
-1.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı

    Tartışma programlarının tanıdık ismi haline gelen hukukçu Ersan Şen ve Aytunç Erkin ekonomi tartışmasında moderatör zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı

    TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında geçtiğimiz gece yine memleket sorunları ele alındı.

    Programa ise Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in ekonomi tartışması damga vurdu.

    İkili CHP'nin ekonomi politikaları ve iktidarın politikadaki yeni adımları üzerinden hararetli bir şekilde dakikalarca tartıştı.

    "Sen inadına Kemal Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun"

    Aytunç Erkin, “Birkaç aylık süreçte AK Parti’nin sosyal konut hamlesiyle yaptığı atılım ve insanlara dokunma politikası muhalefette bir gerileme iktidarda ise kıpırdanma yarattı. Bunu yaşıyoruz zaten” dedi.

    Erkin'in sözlerine kızan Şen,  “Sen inadına Kemal Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun. Kılıçdaroğlu’nun nesi var da sen bana Kılıçdaroğlu’nun ekonomi politikalarını savunuyorsun” diye konuştu.

    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı VİDEO

    "Ben çocuğunu devlet okulunda okutuyorum"

    Araya giren Erkin, “Ben çocuğunu devlet okulunda okutan bir emekçiyim. Ben ekonomiyi sizin kadar iyi biliyorum. 80’den bu yana bu ülkede sıkı para politikası uygulandı” dedi.

    "Paran olsaydı özel okula gönderirdin"

    Ersan Şen ise, Erkin konuşma yaptığı esnada “Senin söylediklerin beni isyan ettiriyor. Milattan önce kalmış politikaları anlatıyor bana. Paran olsaydı çocuğunu özel okula gönderirdir az kazanıyorsun.” dedi.

    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin le kapıştı #1


    Batman’a şehit ateşi düştü
    Gündem

    Batman’a şehit ateşi düştü

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    FETÖ operasyonunda 18 gözaltı
    3. Sayfa

    FETÖ operasyonunda 18 gözaltı

    Görüş Bildir