Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı

Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı

Tartışma programlarının tanıdık ismi haline gelen hukukçu Ersan Şen ve Aytunç Erkin ekonomi tartışmasında moderatör zor anlar yaşadı.

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında geçtiğimiz gece yine memleket sorunları ele alındı.

Programa ise Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in ekonomi tartışması damga vurdu.

İkili CHP'nin ekonomi politikaları ve iktidarın politikadaki yeni adımları üzerinden hararetli bir şekilde dakikalarca tartıştı.

"Sen inadına Kemal Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun"

Aytunç Erkin, “Birkaç aylık süreçte AK Parti’nin sosyal konut hamlesiyle yaptığı atılım ve insanlara dokunma politikası muhalefette bir gerileme iktidarda ise kıpırdanma yarattı. Bunu yaşıyoruz zaten” dedi.

Erkin'in sözlerine kızan Şen, “Sen inadına Kemal Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun. Kılıçdaroğlu’nun nesi var da sen bana Kılıçdaroğlu’nun ekonomi politikalarını savunuyorsun” diye konuştu.

Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı VİDEO



"Ben çocuğunu devlet okulunda okutuyorum"

Araya giren Erkin, “Ben çocuğunu devlet okulunda okutan bir emekçiyim. Ben ekonomiyi sizin kadar iyi biliyorum. 80’den bu yana bu ülkede sıkı para politikası uygulandı” dedi.

"Paran olsaydı özel okula gönderirdin"

Ersan Şen ise, Erkin konuşma yaptığı esnada “Senin söylediklerin beni isyan ettiriyor. Milattan önce kalmış politikaları anlatıyor bana. Paran olsaydı çocuğunu özel okula gönderirdir az kazanıyorsun.” dedi.