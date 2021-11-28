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    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi

    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi

    Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında burnunu karıştırırken yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 03:00
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 03:13
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    Hukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.

    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi VİDEO

    KAMERALARA YAKALANDI

    Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.

    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi #1

    BURNUNU KARIŞTIRDI

    Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, burnunu karışıtırırken görüntülendi.

    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi #2

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    Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi #3

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