- Haberler
- Medya Haberleri
- Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi
Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi
Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında burnunu karıştırırken yakalandı.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 03:00
- Güncelleme : 28.11.2021 - 03:13
Hukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.
Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi VİDEO
KAMERALARA YAKALANDI
Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.
BURNUNU KARIŞTIRDI
Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, burnunu karışıtırırken görüntülendi.
Tartışma programlarının değişmez ismi Erşan Şen, izleyiciyi bıktırdı - HABERİ İÇİN TIKLAYIN