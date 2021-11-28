Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında burnunu karıştırırken yakalandı.

Hukukçu Ersan Şen, Habertürk ekranlarında yayınlanan, Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.

Ersan Şen canlı yayında burnunu karıştırırken görüntülendi VİDEO

KAMERALARA YAKALANDI

Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda bir fikri olan hukukçu Ersan Şen, bu kez kameramanın azizliğine uğradı.

BURNUNU KARIŞTIRDI

Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, burnunu karışıtırırken görüntülendi.

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