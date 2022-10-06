Tv100'de yayınlanan programa katılan Hukukçu Ersan Şen ve Pınar Hacıbektaşoğlu, sosyal medya düzenlemesi konusunda tartıştı.

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayınlardaki gergin tavırlarıyla gündemden düşmüyor.

Bu kez Tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programına katılan Ersan Şen, bu kez de meslektaşına yükseldi.

Ersan Şen, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ile, gündemde olan "sosyal medya düzenlemesi" konusunu tartışmaya başladı.

"Düzenleme, düşünce özgürlüğünü kısıtlıyor"

Sosyal medya düzenlemesinin düşünce özgürlüğünü kısıtladığını ifade eden Şen, şu ifadeleri kullandı;

“Diyelim Merkez Bankası diyor ki benim rezervim şu kadar. Bilim insanı çıkıp diyor ki Merkez Bankası şuan negatifte. Sen de dedin ki, sen burada bir bilgiyi gerçeğe aykırı kullandın, hop seni göz altına aldı.”

Ersan Şen, canlı yayında meslektaşı ile gerildi ViDEO







"Hayır hocam, bu olmaz"

Ersan Şen’in bu sözlerine karşı çıkan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “Hayır hocam bu olmaz. Az önce metni okudum. Yayılan bilginin toplumda infial yaratması lazım. Toplumda infial yaratmadığı sürece istediğiniz bilgiyi yayın” dedi.

"Gülşen, infial oluşturmadan tutuklandı"

Prof. Şen ise, Bektaşoğlu’nun bu açıklamalarına “Şarkıcı Gülşen, halk arasında infial oluşturmadan 4 ay önce söylediği sözler nedeniyle tutuklandı” sözleriyle cevap verdi.

Hacıbektaşoğlu ise “Gülşen’in tutuklanması yanlış. Fakat bunun konumuzla bir alakası yok hocam. Gülşen’in tutuklanması yanlış tabii ki” dedi.