Halk TV ekranlarında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusunun yöneltildiği Ersan Şen, "Aday olabilirim, daha iyisini yaparım" dedi.

Türkiye'de 2023 seçiminin hareketliliği başlarken, Cumhurbaşkanı adaylığı çekişmeleri de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıkça ortaya koyarken, 6'lı masadan henüz aday çıkmadı.

Gündem 6'lı masanın kimi aday çıkaracağına yoğunlaşmışken, bambaşka bir isim adaylık konusunda kendini gösterdi.

Ersan Şen adaylık niyetini ortaya koydu

Halk TV canlı yayınına katılan Hukuk Profesörü Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı.

Bir kesimin hakkında "Cumhurbaşkanı adayı ol" söylemlerinin sorulduğu Ersan Şen, niyetini açıkça ortaya koydu.

Ersan Şen, aday olabileceğini açıkladığı konuşmasına şu ifadelerle devam etti;

Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı ViDEO

"Kendimi aşağı görmem, aday olabilirim"

"Ciddi bir görüşme yapmadım. İki cümle söyleyeyim. Hiçbir şeyden çekinmem, öyle bir kompleksim yok. Kendimi de aşağı görmem. Neşat Ertaş'ın dediği gibi halk seni bir yere götürür o yerden alır. Eğer götürürse götürür, eğer bu olursa ve çoban ateşleri yanarsa bizim de bir yerimiz varsa halk götürürse o yere gideriz.

"Daha iyisini yaparım"

Daha iyisini yaparım onu da söyleyeyim. Ben bu ülkenin değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun için halkın istediği desteği lazım. Çoban ateşlerini yakan ben olurum başkası olur."