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    Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

    Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan olduğunu açıkladı. Şen, üç isim sayarak "Hodri meydan" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 10:07
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    Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

    Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunumuyla yayınlanan Enine Boyuna programında konuklardan Prof. Dr. Ersan Şen, gönlünden geçen cumhurbaşkanı adaylarını canlı yayında açıkladı.

    Gönlündeki birinci adayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirten Şen, ikinci adayının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

    Tek tek saydı

    Ersan Şen’in gönlümdeki aday dediği bir başka isim ise sürpriz oldu. Şen, aklındaki üçüncü adayın ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu dile getirdi.

    Ersan Şen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun"

    Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı #1

    Ersan Şen, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı #2


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