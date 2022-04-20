Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan değerlendirmeler sırasında Ersan Şen'in "Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim?" çıkışı Cem Kaya'yı kızdırdı.

Suriye'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'ye sığındı.

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Suriyeli mülteciler, politikacı ve yorumcuların gündeminden düşmüyor.

Tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında da bu konu masaya yatırıldı.

Canlı yayında Suriyeli mülteci tartışması

Programın konukları Prof. Dr. Ersan Şen ve Cem Kaya arasında tartışma çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Cem Kaya,"Sana sığınan insanları güvenli bir bölge, bir yaşam alanı tırnak içinde kahretsin bir rezerv alanı oluşturmadan götürüp o bölgeye atamazsın! Hukuk bunu himaye etmez, nokta" dedi.

Ersan Şen'in "Olanlar için bunu söylüyorsun, peki gelenler için?" demesi üzerine sinirlenen Kaya, "Ya durdurun" çıkışında bulundu.

Ersan Şen ile Cem Kaya arasında 'Suriyeli mülteci' tartışması VİDEO

"Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim?"

Cem Kaya'nın çıkışına tepki gösteren Ersan Şen de "Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?" diyerek tepki gösterdi.

"Evet, Kılıçdaroğlu sorumlu"

Cem Kaya ise "Evet Kılıçdaroğlu sorumlu. Harekata hayır diyen, tezkereye hayır diyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mehmetçiğin üzerinden tweet atamaz. Ayıp" dedi.

Kavgayı sunucu Aktaş, reklam arasına girerek sonlandırdı.