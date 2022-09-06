Cem Küçük'ün 'Ülkede sıkıntı var ama her şey kötü değil' ifadeleri karşısında kendisine hakim olamayan Ersan Şen, 'Ya utan Cem ya, yeter artık. Bir kere de hataya hata de be kardeşim' dedi.

Türkiye'nin gündeminde yer edinen 'Enflasyon' konusu, halktan siyasilere kadar her kesimin tartışma konusu.

Hayat pahalılığıyla mücadele sürerken, enflasyonun önümüzdeki yıl itibarıyla yüzde 20'lere düşmesi bekleniyor.

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında da konu enflasyondu.

Konuklardan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen konu hakkında görüşlerini beyan ederken nabızlar yükseldi.

"Sıkıntı var ama her şey de kötü değil"

Cem Küçük'ün "Sayın Erdoğan her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil." ifadeleri, Ersan Şen'i çileden çıkaran cümle oldu.

Ersan Şen ile Cem Küçük ekonomiyi tartıştı: Utan artık Cem VİDEO



"Ekonomi iyiyse 1 dolar neden 18 lira?"

Küçük'e karşılık olarak ise Ersan Şen, " Ekonomi iyi ise 1 dolar neden 18 lira, niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun?" dedi.

"Utan Cem, yeter artık"

"Ne ucu açığı ya faizler düşmüş." karşılığını alan Ersan Şen, bir atağa daha geçerek " Ya utan Cem ya, yeter artık. Bir kere de hataya hata de be kardeşim. Sana göre milletin hiçbir derdi yok." şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığının olduğunu ancak her şeyin kötülendiğini vurgulayan Cem Küçük, Ersan Şen'den "Sen hiç dükkana gittin mi bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya." cevabını aldı.