Hukukçu Ersan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktı. Şen, Kılıçdaroğlu'nun seçilse bile en zayıf aday olacağı görüşünü savundu.

TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programının konukları CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya ve Opimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir oldu.

Programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dillendirilen cumhurbaşkanı adaylığı masaya yatırıldı.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyım"

Konuk Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğunu söyledi.

Ersan Şen: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyım VİDEO



"Seçilse bile en zayıf aday olarak seçilir"

Kılıçdaroğlu'nun seçilse bile en zayıf aday olarak seçileceğini söyleyen Şen, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olmasına karşıyım. Seçilebilir evet ama en zayıf aday olarak seçilir. Elinde ateş gözünde kıvılcım olan iyi bir ekiple daha güçlü aday çıkabilir. Burada ego savaşı olmamalı.” ifadelerini kullandı.