Ersin Düzen ne kadar maaş alıyor? TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı!

Ersin Düzen ne kadar maaş alıyor? TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı!

Maaş tartışmaları ile gündeme gelen 'Ersin Düzen ne kadar maaş alıyor?' sorusunun cevabı TRT'den geldi. TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı. İşte Ersin Düzen'in maaşı...

TRT Spor ekranlarınsa Spor Spikerliği yapan Ersin Düzen son zamanlarda ne kadar maaş aldığı ile gündeme geliyordu.

Peki, Ersin Düzen ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen'in maaşı neden gündem oldu? İşte Ersin Düzen ve Ersin Düzen'in maaşı hakkında detaylı bilgiler...

ERSİN DÜZEN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

TRT Spor'un yaptığı açıklamaya göre Ersin Düzen, yeni yayın döneminde yüzde 10 artış ile 27 bin 500 TL maaş almaktadır.

Peki Ersin Düzen'in maaş tartışmaları neden gündeme geldi? Ersin Düzen'in maaş tartışmalarının ortaya çıkış sebebi, geçtiğimiz pazartesi akşamı NTV ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen ve Fatih Altaylı'nın, TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmesiydi.

'Ersin Düzen'in, Fatih Altaylı'nın 500 bin TL'lik maaş iddialarına verdiği yanıt ne oldu?' sorusunu akıllara getiren olayda Ersin Düzen, canlı yayında Fatih Altaylı'nın kendisine iftira attığını, söylendiği gibi bir ücret almadığını söylemişti.

RIDVAN DİLMEN, ERSİN DÜZEN İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Rıdvan Dilmen, 20 eylül pazar akşamı şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!!''

FATİH ALTAYLI, RIDVAN DİLMEN'İ DESTEKLEDİ

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" dedi.





ERSİN DÜZEN, TRT EKRANLARINDAN FATİH ALTAYLI'YA CEVAP VERDİ

Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi. Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

Maaş tartışmaları ile gündeme gelen Ersin Düzen kimdir sorusunun cevabı da oldukça merak ediliyor. Peki, Ersin Düzen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ersin Düzen'in hayatı ve biyografisi...

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Ersin Düzen, 2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı.

Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Eskişehir'de birçok yerel radyo ve televizyonda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yaptı.

1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sunan Düzen, Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star TV'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Teleon TV'de Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star TV'de yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı.

ERSİN DÜZEN'İN YAYIN HAYATI

ATV'ye transfer olarak Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le birlikte Santra programında yer aldı. Aynı kanalda Türkiye millî futbol takımının maçlarını, Kanal 1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başlayan Düzen, pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi Spor Gecesi isimli programı yaptı.

Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programı sunmaya başladı.

TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında 'Bak Hele Bak' komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuğunu yürüttü.