Ertuğrul Bey'in sultanı, sırdaşıydı... Diriliş'in Halime'si değişen imajı ile görenin aklını aldı!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç, Halime karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Büyük bir ün kazanan ve kariyerinin zirvesine çıkan Bilgiç, yeni imajı ile görenin aklını başından aldı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturdu.

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Ozan Bodur, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Serdar Özönalan kaleme aldığı dizi, tam 5 sezon sürdü ve herkes tarafından sevildi.

Dizi herkesin ilgisini çekerken başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Serdar Gökhan gibi isimler boy gösterdi.

150. bölümde final veren dizinin başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı ve proje bazı ülkelere satıldı.

Dizinin final vermesinin ardından sık sık tekrarları yayınlanırken, projede Esra Bilgiç "Halime" karakterine hayat verdi.

İlk defa seyirci karşısına çıkan ve canlandırdığı Halime karakteri sayesinde ünlenene Bilgiç, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Yetenekli oyuncu dizinin finalinden önce ani bir kararla ayrılırken, peş peşe başarılı yapımlarda yer aldı.

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da oynayan ve saçlarını kestiren güzel isim, yeni imajı ile göreni bir kez daha büyüledi.

ESRA BİLGİÇ'İN GÜZELLİĞİ

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünayaya gelen Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Partneri Engin Altan Düzyatan ile iyi bir uyum yakalayan Bilgiç performansıyla; Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandıran Bilgiç, umduğunu bulamadı ve dizi erken final verdi.

Bu dizinin hemen akabinde Murat Yıldırım ile yer aldığı Ramo'da Sibel'e hayat veren güzel oyuncu, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Ramo'da yıldızı parlayan güzel oyuncu 2017 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Töre ile 2019 yılında yollarını ayırdı.

Evliliğinde umduğunu bulamayan güzel isim kariyerine odaklandı ve son olarak Uğur Güneş'le Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynadı.

Dizi erken final yaparken, Bilgiç'in imajı ve güzelliği öne çıktı. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN YENİ TARZI