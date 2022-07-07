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    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne?

    Gazeteci Ertuğrul Özkök nereli,kaç yaşında ve eserleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler..
    • 07.07.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 11:25
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    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne?

    Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün hayatı son dönemlerde oldukça sık merak ediliyor ve araştırılıyor.Hürriyet gazetesinde 20 yıl genel yayın yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök'ün hayatı hakkında tüm merak edilenler..

    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne? #1

    Ertuğrul Özkök kimdir?

    Ertuğrul Özkök 8 Nisan 1947'de İzmir'de dünyaya geldi.Ailesi Bulgaristan'dan göç eden Özkök'ün babası Şükrü Özkök Bulgaristan Kırcaali doğumludur.Mübadele sonrası İzmir'e göç eden ailesi burada yaşamaya başlamıştır.

    Ertuğrul Özkök Gazi İlkmektebinde eğitim hayatına başladıktan sonra İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olmuştur.Ertuğrul Özkök Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur.Bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştıktan sonra iletişim bilimleri üzerine Fransa'da doktora yapmıştır..

    Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında,nereli ve mesleği ne? #2

    1986 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevine başlayan Özkök daha sonra Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı.Burada 20 sene genel yayın yönetmenliği gürevini üstlenen Özkök 2009 yılında bu görevinden ayrılmıştır.

    Eserleri

    - Sanat, İletişim ve İktidar (1977)

    - İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)

    - Elveda Başkaldırı (1987)

    - Stalin Baroku (1989)

    - Artakalan Zamanda (1997)

    - Tuhaf (2010)

    - Yedi Büyük Günah (2012)

    - kırk7 (2013)

    - Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

     


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