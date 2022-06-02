Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye'yi şikayet eden konuşmasını övdü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmayla tartışma konusu yaratmıştı.

Miçotakis'in Senato'da yaptığı Türkiye karşıtı konuşmasının ayakta alkışlanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinleri ve Türkiye şikayetleri üzerine "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" demişti.

Ertuğrul Özkök, Miçotakis'in konuşmasını övdü

Konu, tv100'de ekranlarında yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında tartışıldı.

Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

"Mükemmel hazırlanmış bir konuşma, uslüp o kadar seviyeli ki"

Miçotakis'in konuşmasının çok güzel hazırlandığını belirten Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"37 kez alkışlandı, en az 10'u ayakta alkışlandı. İzleyin, uslüba bi bakın. Konuşma mükemmel hazırlanmış, uslüp o kadar yumuşak seviyeli ki.

Şu anda yurt dışındaki imajımız bizim saygıya bağlı değil, güç gösterisine bağlı bir hale geldi."

Ertuğrul Özkök: Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşması mükemmel VİDEO