Hürriyet gazetesiyle yolları ayrılan Ertuğrul Özkök, "Ben Hürrriyet'ten ayrıldım. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben, benim işime son verildiğinde isyan edecek biri değilim" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu gazeteci Ertuğrul Özkök oldu.

Ertuğrul Özkök'ün uzun yıllar genel yayın yönetmenliği yaptığı Hürriyet gazetesiyle yollarının neden ayrıldığı merak ediliyordu.

"BEN HÜRRİYET'TEN AYRILDIM"

Candaş Tolga Işık, Özkök'e "Kovuldunuz mu?" diye sordu. Bunun üzerine açıklama yapan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Kovulma lafı ne kadar kötü bir şey. Ben Hürriyet'ten ayrıldım. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir. Şimdi ama kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı. Demirören ailesiyle hep iyi geçti ilişkimiz.

Ertuğrul Özkök'ten kovulmadım açıklaması VİDEO

"EMİN ÇÖLAŞAN'IN İŞİNE SON VEREN İNSANIM BEN"

Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. O yüzden benim işime son verildiğinde isyan edecek bir insan değilim ben."