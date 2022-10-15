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    Erzincan'daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı

    Bir düğünde geline takılan altınlar, cam kutu içerisinde salona getirildi. Görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
    • 15.10.2022 - 14:25
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    Erzincan'daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı

    Gram altında inişi çıkışlar sürse de bin lira bandında kalmayı sürdürüyor…

    Altında durum böyleyken, Erzincan’da yapılan bir düğün altın şovu ile dikkat çekti.

    Düğünde geline takılan altınlar, cam bir kutu içerisinde salona getirildi. Sosyal medyada paylaşılan düğüne ilişkin görüntüler, birçok kullanıcı tarafından incelendi.

    “Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada.”

    Düğünde anons yapan kişinin, “Erzincan’dan gelin getirmek kolay mı? Ama Hacı Abi de işini bilir. Deseydin ki falanca kuyumcuyu hediye ettim size, daha iyi olurdu. Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada.” dediği duyuldu.

    Erzincan'daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı VİDEO

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #1

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #2

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #3

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #4

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #5

    Erzincan daki düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı #6


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