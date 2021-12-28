'Eşarbını Yan Bağlama' videosu talih getirdi! Reklam teklifi yağan Doğa Bekleriz'in son hali

Bir döneme damga vuran ünlü manken Doğa Bekleriz, TikTok açıp İbo Show'a konuk olduğu bir anın videosunu paylaştı. Bir anda gündem olan Doğa Bekleriz, son haliyle sosyal medyayı salladı.

Bir döneme damga vuran ve uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü manken Doğa Bekleriz, yıllar sonra İbo Show'a konuk olduğu bir anın videosuyla gündeme geldi.

Bekleriz, yıllar önce katıldığı 'İbo Show'da, Tatlıses'ten ''Eşarbını Yan Bağlama'' isteği yaptığı videosunu, TikTok hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

2007 yılına ait video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve kullanıcılar tarafından defalarca kez paylaşıldı.

Sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ile Timuçin Güner’in yaptığı ve Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanan eski model, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yıllar sonra tek bir hareketle yeniden popüler olan ve reklam teklifleri almaya başlayan ünlü isim, açıklamasında, "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum." dedi.

DOĞA BEKLERİZ ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

2007 yılında podyumlara veda edip 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınan ve uzun süredir Mersin'de yaşayan Doğa Bekleriz, gündeme bu şekilde gelmekten mutlu olduğu söyledi.

Eski işlerine devam ettiğini ama özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini söyleyen Bekleriz, çocuk boyama kitapları yaptığını da söyledi.

''TELEFONLARIM SUSMUYOR''

Doğa Bekleriz, videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından eşarp firmalarından reklam teklifleri aldığını da belirtti.

Bekleriz, konuşmasının devamında, "Telefonlarım susmuyor. Ben şey gibi değil miyim? Dolar kuru gibi değil miyim? Ben de kendimi izliyorum dış gözle." yorumunda bulundu.

KULAKLARINI JAPON YAPIŞTIRICISI İLE YAPIŞTIRMIŞTI

Ünlü manken Doğa Bekleriz, büyüklüğünden şikayet ettiği kulaklarını başına yapıştırınca hastanelik olmasıyla tanınıyor.

Güzel manken, 2006 yılında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplattı. Ancak bu saç modeli ile kulakları iyice belirginleşince kulaklarını bir yapıştırıcı ile başına yapıştırdı.

Zaman geçtikçe Bekleriz'in kulakları kızarmaya ve şişmeye başladı. Doktora giden mankene hemen müdahale yapıldı.

Bekleriz, o dönem yaptığı açıklamada, "Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi de sıktım. Yapmamam gerekirdi." dedi.