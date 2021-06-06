Eser Yenenler kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Eser Yenenler hakkında bilgiler..

Eser Yenenler, her pazar Kanal D'de yayımlanan Arda ile Omuz Omuza'nın sezon finali bölümüne konuk oluyor. Peki Eser Yenenler kimdir? İşte Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler hakkında bilgiler..

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta birbirinden farklı isimleri misafir ettiği yemek programı Arda ile Omuz Omuza'ya bu hafa Eser Yenenler konuk oluyor.

Komedi oyuncusu ve sunucu Eser Yenenler, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyup tarifi dinleyerek ''Lamine Patatesli Hawaii Burger" yapmaya çalışacak.

Programın sıkı takipçileri, Eser Yenenler hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. 'Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli? Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler hakkında bilgiler...

ESER YENENLER KİMDİR?

14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğan Eser Yenenler, ilk ve ortaokul eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. Liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur.

Daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Eser Yenenler'in iki ablası vardır ve 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer almıştır.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı ''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yapmıştır.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan ''Aliye'' dizisinde Özgür karakterini canlandıran Yenenler, bir dönem Star TV'de ''Eyvah Düşüyorum'' adlı yarışma programını sunmuştur.

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başlamış, daha sonra Acun Medya yapımcılığında, ''3 Adam'' ismiyle yayımlanmaya başlayan programı yapmıştır.

Bunun yanında, ''Yetenek Sizsiniz Türkiye'' yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

BERFU YENENLER KİMDİR?

1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen Berfu Yıldız Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyuran Yenenler, aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etmiştir.

Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmiştir. Eser Yenenler'in, Berfu Yıldız’a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğün taşının küçük olması sosyal medyada uzun süre konuşulmuştur.

Eser Yenenler, Berfu Yıldız'ı 14 Şubat’ta Finlandiya’ya götürerek burada romantik bir evlenme teklifi yapmıştır. 2019 yılının Haziran ayında evlenen çiftin Kuzey isimli bir çocukları bulunmaktadır.