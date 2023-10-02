Eser Yenenler'den beklenmedik ayrılık! Sessiz sedasız ayrıldı.. Çok Güzel Hareketler 2'de sunuculuk yapan Eser Yenenler programın yeni sezon fragmanında yer almadı. Eser Yenenler'in yeni sezonda Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldığı konuşuluyor.

ensonhaber.com

Star TV ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de yeni sezon başladı.

Birbirinden eğlenceli skeçleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çok Güzel Hareketler 2'de bazı isimler yeni sezonda programa veda etti.

Programdan ayrılan isimler arasında Metin Pıhlıs, Selen Esen Çelebi, Batuhan Soyaslan ve Fatma Tezcan gibi isimler bulunuyor.

Bu isimler programdan ayrıldıklarını açıklarken henüz açıklama yapmamasına rağmen programdan ayrıldığı düşünülen bir diğer isim ise Eser Yenenler oldu.

Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncularından olan Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2'de sunuculuk yapıyordu.

Geçtiğimiz sezon programın sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon fragmanında yer almadı.

Sosyal medya Eser Yenenler'in programa sessiz sedasız veda ettiğini konuşuyor. Eser Yenenler konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.