Haber Global'de Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına katılan Esen Yenenler, "Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" diyen Deniz Akkaya'ya "Şişmanlar da ona bayılıyordu" yanıtını verdi.

Haber Global'de yayınlanan Tarafını Seç programında Buket Aydın'ın bu akşamki konukları Eser Yenenler ve Ümit Erdim idi.

Kamera önünde bulunan insanların zayıf mı olmaları konusunun konuşulduğu programda Buket Aydın, Eser Yenenler'e Deniz Akkaya ile ilgili bir soru yöneltti.

"DENİZ AKKAYA, ŞİŞMANLARLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM DEMİŞ"

Aydın'ın "'Deniz Akkaya şişmanlarla görüşmek istemiyorum' demiş" sorusuna yanıt veren Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"ŞİŞMANLAR DA ONA BAYILIYORDU, ALLAH ALLAH"

"Şişmanlarda Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah allah. Böyle bir şey yok.

Eser Yenenler'den Deniz Akkaya'ya şişman yanıtı VİDEO

"GÖRÜŞTÜĞÜ İLLA ŞİŞMAN VARDIR"

Deniz Akkaya, benim programımda söylemişti. Tabi orda talihsiz bir açıklama diyelim yani. Görüştüğü illa çok şişman vardır. Şişman adamın programına geldi, benim programıma geldi.

"AMA ŞEKİLCİLİK ARTIK YOKTUR, AÇIKCASI ZANNETMİYORUM"

Tabi bu cümleyi kendisine sorduğumda da 'Galiba yanlış anlaşıldım' falan demişti. Ama bu şekilcilik artık yoktur, açıkcası olduğunu zannetmiyorum. "



