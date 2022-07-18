Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bikiniyle poz verdi! 'Ah Eser ah ne şanslısın..'

Berfu Yenenler bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berfu Yenenler'in fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi..

2019 yılında evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti sosyal medyayı aktif kullanmayı seven çiftlerin başında geliyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları komik videolar ile sık sık gündeme gelen Yenenler çifti yeniden gündeme geldi.

Berfu Yenenler'in bikinili pozu sosyal medyada gündem oldu.İki çocuk annesi Berfu Yenenler'in bu fotoğrafına binlerce beğeni geldi.Takipçileri Eser Yenenler'in çok şanslı olduğunu düşündükleri yorumlar yaptı.İşte Berfu Yenenler'in gündem olan o fotoğrafı;

Mutlu bir evlilik sürdüren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin Kuzey ve Mete adında iki erkek çocuğu bulunuyor.