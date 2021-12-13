Eser Yenenler'in eski sevgilisi Masumlar Apartmanı'nın yıldızıymış! Bir tweetle biten aşk

Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan Eser Yenenler, eski aşkı ile gündeme geldi. Yenenler'in eski aşkı Masumlar Apartmanı'ndan çıkarken, bilmeyenler ise şoke oldu.

Berfu Yenenler ile yaşadığı aşkı evlilikte taçlandıran Eser Yenenler, iki çocuk babası oldu.

Eser - Berfu Yenenler çifti çocuklarına Kuzey ve Mete adını verirken, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

Özellikle Berfu Yenenler, hem eşini hem de çocuklarına dair detayları Instagram üzerinden yayınlamayı ihmal etmiyor.

İkilinin mutlu giden evliliği herkesin beğenisini kazanırken, Eser Yenenler'in eski aşkı gündeme geldi.

Berfu ile evlenmeden önce aşk yaşadığı kişiyi duyanlar şoke olurken, oyuncunun Masumlar Apartmanı'nda yer aldığı ortaya çıktı.

ESER YENENLER - FARAH ZEYNEP ABDULLAH AŞKI

Eser Yenenler ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşkı, mesafeler yüzünden bitti. O dönem eğitimi için Londra'ya giden Abdullah ardından Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı dizi için soluğu Rusya'da almıştı.

Eser Yenenler ise biten aşkını bir tweet atarak duyurdu. Ayrılığın ardından görüntülenen Yenenler, "İlişkimizi mesafeler yıprattı. Eğitim için Londra’ya gitti; şimdi dizi çekiyor, set için üç ay şehir dışında olacak. Bir hafta önce konuşup sevgi ve saygı çerçevesinde ayrıldık." dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.