Eser Yenenler’in güzeller güzeli eşi Berfu Yenenler’den bikinili pozlar! "İki çocukla böyle fizik..." Miss Turkey güzeli ve 2 çocuk annesi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. Ünlü isim bu kez bikinili pozlarını yayınladı. 2 çocuk doğurmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile dünya evine girdi. Çiftin iki erkek çocuğu dünyaya geldi. İki çocuk doğurmasına rağmen fit haliyle dikkat çeken isimler arasında. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor, ailesi ile ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak peş peşe yayınladığı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar akın etti. Bikinili pozları mest etti Sosyal medyada büyük ilgi gören Berfu Yenenler bikinili cesur pozlarıyla gündeme geldi. Doğal güzelliği dikkat çekti. Instagram hesabında yayınladığı bikinili pozlar, takipçilerin büyük beğenisini topladı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kusursuz fiziğiyle herkesi şaşırtan Berfu Yenenler, anneliğin yanı sıra kendine de zaman ayırdığını ve sağlığına özen gösterdiğini gösteriyor.