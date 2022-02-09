'Eşi çok yakışıklı aman nazar değmesin' demiştik ama... Sihirli Annem'in Ceren'inden bomba açıklama!

'Eşi çok yakışıklı aman nazar değmesin' demiştik ama... Sihirli Annem'in Ceren'inden bomba açıklama!

Sihirli Annem ve Selena dizileriyle karşımıza çıkan Gizem Güven, 2020 yılının yaz ayında evlenmişti. Ancak genç oyuncunun mutluluğu kısa sürdü ve boşanacağını sosyal medyadan duyurdu.

2003-2012 yılları arasında yayımlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem dizi, konusu ve yetenekli oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekti.

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster'ın yer aldığı dizi, çocuk oyuncuları ile sık sık gündeme geldi.

Bu çocuk oyunculardan birisi olan Gizem Güven, efsane dizide Ceren karakterine hayat verdi ve güzelliği ile ilgi çekti.

O dönemin e sempatik oyuncuları arasında yer alan Gizem Güven, Sihirli Annem'den sonra bir diğer efsane dizi Selena'da rol aldı.

Selena dizisinde de Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu, uzun yıllardır ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medya hesabından bir milyona yakın takipçisi bulunan ve aldığı reklamlarla para kazanan Güven, 2020 yılında dünyaevine girdi.

Futbolcu Caner Turp ile hayatını birleştiren Güven, eşinin yakışıklılığı ile gündeme geliyordu.

Ancak oyuncu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi Caner Turp'tan boşanacağını duyurdu.

BOŞANMA NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Gizem Güven, Erdemitspor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."