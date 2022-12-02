Eşi Eminönü'ndeyim lafını Emine'deyim anlayıp evi terk etti

Yaşlı adam eşinin Eminönü'ndeyim lafını 'Emine'deyim' anlayarak 1.5 ay önce evi terk etmesi üzerine canlı yayına katılarak eşine seslendi.

ATV ekranlarında izleyecileriyle buluşarak her gün yeni bir olayla gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir olay gerçekleşti.

Canlı yayına çıkan 2 çocuk 7 torun sahibi Şahin Yüksekova isimli vatandaşın anlattıkları duyanları şoke etti.

Yüksekova, eşi Ayşe Yüksekova'nın 1.5 ay önce evi terk ettiğini söyleyerek yardım istedi.

Ayşe Yüksekova'nın, evi terk etme gerekçesi ise izleyicileri hem güldürdü hem şaşırttı.

"Eminönü'ndeyim lafını 'Emine'deyim' anlamış"

Şahin Yüksekova, başına gelenleri anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, "Arkadaşlarımla Eminönü'nden malzeme alırken eşim bakkaldaki kıza beni arattı. Bana 'Neredesin?' diye sordu. Kıza Eminönü'ndeyim dedim. Ama eşim yanlış anlamış. Kulakları az duyuyor. O gün de cihazını takmamış. 'Eminönü'ndeyim' lafını 'Emine'deyim' anlamış. Eve döndüğümde bana 'Emine ile ne işin var bu saate kadar?' diye tepki gösterdi." dedi.

Eminönü’ndeyim dedim, Emine’yleyim anladı, evi terk etti VİDEO

"Gece yarısı kaçıp gitti"

Sözlerine devam eden yaşlı adam, "Emine diye biri asla yok. Pantolonumu giyene kadar gece yarısı kaçıp gitti. O benim 40 yıllık eşim Kimse adını sokakta bile duymasın, öğrenmesin diye ona Naciye diyordum. Çok kıskanırdım." ifadelerini kullandı.

"Senin daha önce evine birileri geldi mi?"

Müge Anlı ise "Niye sana bu kadar güvenmiyor? Senin daha önce evine birileri geldi mi?" sorusunu yönelmesi üzerine Şahin Yüksekova ise "Hayır kesinlikle öyle bir şey yok" yanıtını verdi.