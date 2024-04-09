Eşi tarafından terk edilen Ali'den ilginç savunma: "Dış güçler yuvamı yıktı" Eşinin pinti olduğunu söyleyerek evden kaçan Tuğçe ve eşi Ali canlı yayında yüzleşti. Tuğçe, Ali hakkında arka arkaya iddialarda bulunurken Ali'nin savunması sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

3 Nisan’da 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan Tuğçe'yi aramak için Esra Erol’a başvuran Ali’nin sözleri sosyal medyada gündem oldu..

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Ali, canlı yayında eşi Tuğçe ile yüzleşti.

Ali aşk, huzur, para ve mutluluğun kendinde olduğunu; bu sebeple 8 senelik eşi Tuğçe’nin neden evden kaçtığını bir türlü anlamadığını söyledi.

Yeterince parasının olduğunu ve bu yüzden de eşinin çalışmak zorunda olmadığını söyleyen Ali’ye, eşi Tuğçe “Koca dırdırı dinlemek, senin boyunduruğun altında yaşamak zorunda mıyım?” dedi.

"Eşimin lakabı pinti"

Eşi Ali’nin lakabının “pinti” olduğunu dile getiren Tuğçe, kendisine gelinliği bile bir başkasının aldığını; zengin olduğunu iddia eden Ali’nin eve hiçbir eşya almadığını söyledi.

"Dış güçler yuvamı yıktı"

Eve çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi bile almadığını söylediği eşi Ali’yi artık istemediğini belirten Tuğçe, Ali’nin ilginç savunmasıyla karşılaştı.

Tuğçe’nin iddialarının ardından Ali, “Dış güçler yuvamı yıktı” diyerek kendini savundu.