Eşini duş sonrası Avatar’a dönüştürdü

Yeni evli oldukları öğrenilen çiftin eğlenceli hali izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada günün eğlenceli videosu yeni evli çiftten geldi.

Duş almaya hazırlanan kadın küveti doldurdu ve hazırlanmaya başladı. Bu sırada koca, elindeki boyayı köpük dolu küvete döktü.

Her şeyden habersiz kadın, küvete girip çıktığında ise hayatının şokunu yaşadı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, KOCA KAHKAHALAR ATTI

Vücudunun her noktası mavi renge bürünen kadın, çılgına döndü. Eşine yaptığı şakadan dolayı büyük keyif alan koca ise kahkahalara boğuldu.

İzleyenler kadının reyting rekorları kıran ‘Avatar’ filmindeki karakterleri andırdığını söyledi.

Eşine yaptığı şaka ile kadını Avatar'a dönüştüren adam İZLE