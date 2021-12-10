5 gün önce evden simit almaya diye çıkan 21 yaşındaki Birsen Demirok'un eşinin asker arkadaşıyla kaçtığı ortaya çıktı. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Demirok, açıklamalarıyla şaşırttı.

Hatay’da yaşayan 21 yaşındaki Birsen Demirok, 6 Aralık Pazartesi günü, simit almaya diye evden ayrılıp ortadan kayboldu.

Eşinden günlerdir haber alamayan Emirhan Demirok, karısına ulaşmak için Müge Anlı’ya başvurdu.

Müge Anlı’nın çok geçmeden bulduğu kayıp kadının, eşinin asker arkadaşına kaçtığı ortaya çıktı.

Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı.

Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu VİDEO

BİRSEN DEMİROK BULUNDU

Emirhan Demirok’un iddiaları ardından Birsen Demirok, canlı yayına katıldı.

Eşinin asker arkadaşı Halil Balık ile dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanan ve bugün kına gecesi günü olduğu öğrenilen Birsen Demirok, canlı yayında annesi ve eşi Emirhan Demirok İle yüzleşti.

Genç kadının evli olduğunu unutup kaçtığı kişiyle düğün yapacak olması Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı.

STÜDYOYA EL ELE GELDİLER

Eşinin üst devresine aşık olduğunu itiraf eden Buse Demirok, Halil Balık ile stüdyoya el ele geldi.

"EŞİM ASKERDEYKEN HALİL'İN TELEFONUNDAN KONUŞUYORDUK"

Eşinin kendisine vaadlerde bulunup yerine getirmediğini, kendisine birçok konuda yalan söylediğini ifade eden genç kadın, “Kendi rızamla gittim. Eşim askere gittiğinde yanına telefon almadı. Halil’in telefonundan eşimle konuşuyordum. Böylece tanıştık; birbirimizi sevdik” dedi.

EŞİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Karısının kandırılıp zorla götürüldüğünü iddia eden Emirhan Demirok, onu her şeye rağmen kabul ettiğini söyleyerek “Seni pamuk tarlalarında çalıştıracaklar. Ben sana dokunmaya bile kıyamıyordum. Ben seni gönülden sevdim. Ama sen anlamadın. Benim sevgim bir günlük değil bir ömürlük” şeklinde konuştu.

"HALİL YANIMDAYSA SÜRÜNMEYE RAZIYIM"

Eşinin sözlerinin doğru olmadığını, Halil’i ve ailesini çok sevdiğini dile getiren Birsen Demirok, “Halil’e, Emirhan’dan ayrılmak ve yanına gelmek istiyorum dedim. Taksiyle Hatay’dan Urfa’ya, yanına gittim. Ben sevdiğim adamın yanına gittim. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Ben Halil’i seviyorum. Herkes bilsin. Ölürsem de cenazeme gelmeyin. Bu işin dönüşü yok. Dönmeyeceğim. Halil’in yoluna canım feda olsun” diyerek stüdyodan ayrıldı.