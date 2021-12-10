Euro
15.7388
0.92%
Dolar
13.926
1.01%
Altın
794.59
0.93%
Borsa
2.018
-0.67%
Bitcoin
704.200
1.91%
BTXN Coin
43.72
1.91%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu

    5 gün önce evden simit almaya diye çıkan 21 yaşındaki Birsen Demirok'un eşinin asker arkadaşıyla kaçtığı ortaya çıktı. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Demirok, açıklamalarıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu

    Hatay’da yaşayan 21 yaşındaki Birsen Demirok, 6 Aralık Pazartesi günü, simit almaya diye evden ayrılıp ortadan kayboldu.

    Eşinden günlerdir haber alamayan Emirhan Demirok, karısına ulaşmak için Müge Anlı’ya başvurdu.

    Müge Anlı’nın çok geçmeden bulduğu kayıp kadının, eşinin asker arkadaşına kaçtığı ortaya çıktı.

    Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı.

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu VİDEO

    BİRSEN DEMİROK BULUNDU

    Emirhan Demirok’un iddiaları ardından Birsen Demirok, canlı yayına katıldı.

    Eşinin asker arkadaşı Halil Balık ile dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanan ve bugün kına gecesi günü olduğu öğrenilen Birsen Demirok, canlı yayında annesi ve eşi Emirhan Demirok İle yüzleşti.

    Genç kadının evli olduğunu unutup kaçtığı kişiyle düğün yapacak olması Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı.

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #1

    STÜDYOYA EL ELE GELDİLER

    Eşinin üst devresine aşık olduğunu itiraf eden Buse Demirok, Halil Balık ile stüdyoya el ele geldi.

    "EŞİM ASKERDEYKEN HALİL'İN TELEFONUNDAN KONUŞUYORDUK"

    Eşinin kendisine vaadlerde bulunup yerine getirmediğini, kendisine birçok konuda yalan söylediğini ifade eden genç kadın, “Kendi rızamla gittim. Eşim askere gittiğinde yanına telefon almadı. Halil’in telefonundan eşimle konuşuyordum. Böylece tanıştık; birbirimizi sevdik” dedi.

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #2

    EŞİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

    Karısının kandırılıp zorla götürüldüğünü iddia eden Emirhan Demirok, onu her şeye rağmen kabul ettiğini söyleyerek “Seni pamuk tarlalarında çalıştıracaklar. Ben sana dokunmaya bile kıyamıyordum. Ben seni gönülden sevdim. Ama sen anlamadın. Benim sevgim bir günlük değil bir ömürlük” şeklinde konuştu.

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #3

    "HALİL YANIMDAYSA SÜRÜNMEYE RAZIYIM"

    Eşinin sözlerinin doğru olmadığını, Halil’i ve ailesini çok sevdiğini dile getiren Birsen Demirok, “Halil’e, Emirhan’dan ayrılmak ve yanına gelmek istiyorum dedim. Taksiyle Hatay’dan Urfa’ya, yanına gittim. Ben sevdiğim adamın yanına gittim. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Ben Halil’i seviyorum. Herkes bilsin. Ölürsem de cenazeme gelmeyin. Bu işin dönüşü yok. Dönmeyeceğim. Halil’in yoluna canım feda olsun” diyerek stüdyodan ayrıldı.

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #4

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #5

    Eşinin asker arkadaşıyla kaçan Birsen Demirok bulundu #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir