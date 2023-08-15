Eski aşklar dönerken, gökyüzünde yeni ay gerçekleşecek! Depremler olabilir aman dikkat! Uzmanı açıkladı Yarın Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bazıları için kararlar yeniden gözden geçirilecek. Bu yeni ayın neler getireceğini ise uzman isim Filiz İnsel yorumladı.

Uzman Astrolog Filiz İnsel, yarın gerçekleşecek olan yeni aya dair detayları Ensonhaber için yazdı. İşte detaylar!

"Şaşırtıcı bir yeni ay"

Astrolog Filiz İnsel'in yeni ay yazısının detayları şu şekilde;

16 Ağustos Çarşamba saat 12:38 sularında, Aslan burcunun 23 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Aslan burcu sahnede olmayı öne çıkmayı anlatır aynı zamanda da otoriter figürler ile ilgilidir. Yeni ay zamanında Uranüs ile ayın arasında bir dik açı oluşacak. Bu durum bize beklenmedik olayları ve değişiklikleri getirebilir. Aynı zamanda diğer ülkeler ile aramızda bazı durumlarda ani değişikler gelişebilir.

"Zehirlenmelere ve daha birçok konuya dikkat!"

Hem güneş Aslan burcunda hem de Venüs... Üstelik Venüs retro pozisyonda...



Altın ve borsa ile ilgili bir takım spekülasyonlar söz konusu. Uranüs, kripto paralar ile ilgili ani dalgalanmalara sebep olabilir, gökyüzünde bir toprak üçgeni mevcut. Eğer imkanınız varsa toprak ve gıda yatırımına uygun zamanlar, Mars ve Neptün ise aynı zamanda karşıt açı yapıyor olacak.



Zehirlenme, bağışıklık sistemi sorunları, dolandırma ve beklenmedik hava hareketleri getirebilir. İçtiğiniz sıvılara dikkat etmenizi öneririm. Aynı zamanda kalp ve dolaşım sistemi sorunları olanları ayrıca uyarmak isterim.

"Abartıya kaçmayın"